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Италия

Сегодня, 11:45

В «Болонье» опровергли информацию об интересе к Шомуродову

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Ромы» Элдору Шомуродову.

«Мы не интересуемся Шомуродовым», — сказал Сартори «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что 27-летний Шомуродов может перейти в «Болонью» или «Торино» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Шомуродов принял участие в 7 матчах «Ромы», провел на поле в сумме 85 минут и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость узбека в 8 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Болонья
ФК Рома
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Шомуродов может продолжить карьеру в «Болонье» или «Торино»