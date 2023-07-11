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Италия

11 июля, 23:59

В «Болонье» опровергли новость о заинтересованности в переходе Миранчука

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» опроверг новость о том, что клуб сделал запрос в «Аталанту» о возможном переходе Алексея Миранчука.

Ранее CalcioAtalanta со ссылкой на Sky сообщал, что в хавбеке лично заинтересован главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта.

«Это неправда», — сказал Сартори «СЭ».

27-летний россиянин провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 12 миллионов евро.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Болонья
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