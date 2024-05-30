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Сегодня, 09:45

В «Болонье» отреагировали на возможный переход Миранчука

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Reuters
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Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб.

По информации Actualite Serie A, бергамаски заинтересованы в переходе вингера «Болоньи» Риккардо Орсолини и могут включить в сделку Миранчука, чтобы снизить цену на 27-летнего итальянца.

— Появилась новость о возможном обмене Орсолини на Миранчука с денежной компенсацией. «Болонье» был бы интересен такой переход?

— Таких переговоров нет.

Сартори был одним из менеджеров «Аталанты», при котором россиянин оказался в итальянском клубе.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 9 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Болонья
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