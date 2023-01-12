В «Фиорентине» прокомментировали предложение «Лестера» в размере 30 миллионов фунтов за Гонсалеса

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал предложение «Лестера» по трансферу полузащитника «фиалок» Нико Гонсалеса.

«Он играет за «Фиорентину». Я верю, что он останется. Предложения означают, что наши игроки того стоят, но мы должны посмотреть, что мы будем делать», — цитирует игрока Italia 7.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «лисы» предложили за хавбека 30 миллионов фунтов стерлингов.

Соглашение 24-летнего аргентинца с «Фиорентиной» действует до лета 2026 года. В этом сезоне на его счету 11 матчей и 5 голов.