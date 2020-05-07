В «Фиорентине» шесть новых случаев заражения коронавирусом

7 мая 2020, 19:44
Шесть представителей «Фиорентины» заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
Среди заболевших три игрока и три работника клуба. Их имена не сообщаются. Указанные сотрудники помещены на самоизоляцию. Остальная команда завтра проведет тренировку, согласно плану.
Дата возобновления чемпионата Италии, который был прерван из-за пандемии коронавируса, пока не определена.
По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 860 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. 267 032 человека умерли, выздоровели — 1 320 984.
пока не определена.