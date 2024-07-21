В «Интере» оценили шансы «Наполи» на победу в серии А с Конте

Сегодня, 09:25
Президент «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о новом тренере «Наполи» Антонио Конте.
«Конте — лидер. И для итальянского чемпионата такие специалисты во благо. Уверен в том, что «Наполи» будет сражаться за чемпионский титул под его началом», — цитирует слова Маротты pianetamilan.it.
В минувшем сезоне «Интер» стал чемпионом Италии. В первом туре сезона-2024/25 миланцы 18 августа встретятся с «Дженоа».
«Наполи» объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона. Новый сезон в серии А стартует 18 августа и завершится 25 мая.