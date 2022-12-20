Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

20 декабря, 23:17

В «Интере» подтвердили готовность продлить аренду Лукаку

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб готов продлить аренду нападающего Ромелу Лукаку, прав на которого принадлежат «Челси».

«Мы знаем, что Ромелу любит «Интер». Мы чувствуем это.

Сейчас он очень мотивирован. И стремиться набрать оптимальную форму", — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport.

Миланцы арендовали 29-летнего форварда этим летом до конца текущего сезона.

После вылета сборной Бельгии еще на стадии группового этапа ЧМ-2022 Ромелу Лукаку решил не уходить в отпуск и сразу вернулся в расположение итальянской команды.

«Интер» уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды 29-летнего бельгийца. Лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона. При этом «нерадзурри» должны взять на себя 8,5 из 12 миллионов евро годовой зарплаты игрока.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер сборной Грузии Саньоль заявил, что Кварацхелия добился невероятного прогресса