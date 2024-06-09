Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 02:25

В «Интере» подтвердили подписание нового контракта с Мартинесом

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил, что «все решено» с соглашением 26-летнего футболиста. Контракт будет подписан в ближайшее время и будет рассчитан до июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что зарплата Мартинеса составит 9 миллионов евро плюс бонусы.

Аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2023/24 форвард сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Фабрицио Романо
Хавьер Дзанетти
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
0
Читайте также
Холанн, Эдегор, Куртуа и Бензема не сыграют на чемпионате Европы-2024
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Каррера отреагировал на информацию о возможном уходе из «Асколи»

Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»