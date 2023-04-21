Сегодня, 07:14
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не будет предлагать игрокам дополнительные бонусы за успешные выступления в Лиге чемпионов. Он считает, что на данном этапе игроки должны думать о команде, а не деньгах.
«Наши игроки не должны быть и не являются наемниками. Мы не считаем, что для мотивации нужно подгонять их денежными стимулами. Даже не обсуждается такое», — цитирует слова Маротты ITASportPress.
В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча состоится 9 мая.