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Италия

Сегодня, 07:14

Маротта — о дополнительных бонусах: «Игроки «Интера» не наемники»

Виктория Кравченко
Игроки «Интера».
Фото Global Look Press
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не будет предлагать игрокам дополнительные бонусы за успешные выступления в Лиге чемпионов. Он считает, что на данном этапе игроки должны думать о команде, а не деньгах.

«Наши игроки не должны быть и не являются наемниками. Мы не считаем, что для мотивации нужно подгонять их денежными стимулами. Даже не обсуждается такое», — цитирует слова Маротты ITASportPress.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Миланом». Встреча состоится 9 мая.

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