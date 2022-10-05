В «Интере» прокомментировали слухи об уходе Шкриньяра в «ПСЖ»

Сегодня, 08:44
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что думает о возможном уходе защитника Милана Шкриньяра этой зимой.
Сообщалось, что футболист продолжит карьеру в «ПСЖ».
«Это уже начинает раздражать, раньше трансферы не обсуждались так активно. Да, футболисты — это профессионалы, но они тоже люди и тоже испытывают давление от подобных разговоров», — цитирует TMW Маротту.
27-летний словак с 2017 года выступает за «Интер». Его действующий контракт рассчитан до 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования