В «Интере» прокомментировали слухи об уходе Шкриньяра в «ПСЖ»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что думает о возможном уходе защитника Милана Шкриньяра этой зимой.

Сообщалось, что футболист продолжит карьеру в «ПСЖ».

«Это уже начинает раздражать, раньше трансферы не обсуждались так активно. Да, футболисты — это профессионалы, но они тоже люди и тоже испытывают давление от подобных разговоров», — цитирует TMW Маротту.