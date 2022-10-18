В «Интере» рассчитывают продлить контракт с Шкриньяром после матча Лиги чемпионов с «Викторией»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб проведет очередной раунд переговоров по продлению контракта с защитником Миланом Шкриньяром.

«Мы встретимся с агентами Шкриньяра после матча против «Виктории» в Лиге чемпионов. Есть шансы, что мы достигнем соглашения по новой сделке. Милан — профессионал и любит «Интер», я настроен оптимистично», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Маротты.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.

«Интер» проведет матч против пльзеньской «Виктории» в Лиге чемпионов 26 октября.