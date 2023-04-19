В «Интере» рассказали, что думают о будущем Лукаку в команде

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что думает о будущем Ромелу Лукаку в миланском клубе.

Нападающий арендован у «Челси» до конца сезона. Сам бельгиец хочет остаться в «Интере» на постоянной основе, однако клубу пока не договорились о сделке.

«Ромелу любит «Интер», что очень важно, но многое будет зависеть от «Челси» — клуб должен быть открыт к дискуссии. Посмотрим, что нас ждет», — цитирует Mediaset Маротту.