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Италия

Сегодня, 23:25

В «Интере» рассказали, что думают о будущем Лукаку в команде

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что думает о будущем Ромелу Лукаку в миланском клубе.

Нападающий арендован у «Челси» до конца сезона. Сам бельгиец хочет остаться в «Интере» на постоянной основе, однако клубу пока не договорились о сделке.

«Ромелу любит «Интер», что очень важно, но многое будет зависеть от «Челси» — клуб должен быть открыт к дискуссии. Посмотрим, что нас ждет», — цитирует Mediaset Маротту.

В 18 матчах серии А Лукаку забил 3 гола и сделал 2 ассиста. «Интер» после 30 туров серии А занимает 5-е место в турнирной таблице.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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