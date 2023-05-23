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Италия

Сегодня, 06:03

В «Интере» рассказали, что клуб не собирался увольнять Индзаги

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что в следующем сезоне клуб будет тренировать Симоне Индзаги.

«Мы и не планировали увольнять Симоне. Он усилил свои позиции, это очевидно. Он останется с нами, это сто процентов. Индзаги будет тренировать «Интер» в следующем сезоне», — цитирует Маротту ITASportPress.

Индзаги тренирует миланский клуб с 2021 года. После 36 туров серии А «Интер» идет на 3-м месте в турнирной таблице. 10 июня команда сыграет в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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