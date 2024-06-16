Президент «Интера» Маротта — о будущем Мартинеса: «У нас нет игроков, желающих сейчас уйти»

Президент «Интера» Беппе Маротта ответил на вопрос о том, как обстоит ситуация с продлением контракта с Лаутаро Мартинесом.

Ранее сообщалось, что миланский клуб договорился о продлении соглашения с 26-летним аргентинцем. По информации СМИ, новый контракт футболиста будет рассчитан до июня 2029 года.

«Мы внимательны ко всему. Главное, чтобы у каждого игрока было сильное чувство причастности к клубу, чтобы он хотел продолжать свой опыт с нами. У нас спокойная ситуация, у нас нет игроков, желающих сейчас уйти», — цитирует Маротту TMW Radio.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. Всего за миланскую команду он провел 282 матча во всех турнирах, забил 129 голов и отдал 43 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.