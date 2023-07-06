В «Интере» рассказали о переговорах по трансферу Лукаку

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о ходе переговоров с «Челси» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку.

«Ромелу знает, что мы хотим подписать его. На данный момент мы ищем подходящее решение. Он игрок «Челси», и мы на связи с лондонцами. Они уже сказали, что не отдадут Лукаку в аренду. В связи с этим мы рассматриваем условия полноценного трансфера», — цитирует Аузилио инсайдер Фабрицио Романо.