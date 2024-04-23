В «Интере» сообщили, что договорились о двух летних трансферах

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио анонсировал два летних трансфера в команду.

«Мы уже почти подписали двоих футболистов на следующий сезон», — приводит слова Аузилио инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, речь идет о форварде «Порту» Мехди Тареми и полузащитнике «Наполи» Петре Зелиньски. Контракты обоих футболистов с нынешними клубами истекают летом, поэтому они могут бесплатно присоединиться к «Интеру» в статусе свободных агентов.

«Интер» 22 апреля обыграл «Милан» (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии и досрочно стал чемпионом страны в сезоне-2023/24.