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Италия

Сегодня, 11:51

В «Интере» сообщили, что договорились о двух летних трансферах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио анонсировал два летних трансфера в команду.

«Мы уже почти подписали двоих футболистов на следующий сезон», — приводит слова Аузилио инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, речь идет о форварде «Порту» Мехди Тареми и полузащитнике «Наполи» Петре Зелиньски. Контракты обоих футболистов с нынешними клубами истекают летом, поэтому они могут бесплатно присоединиться к «Интеру» в статусе свободных агентов.

«Интер» 22 апреля обыграл «Милан» (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии и досрочно стал чемпионом страны в сезоне-2023/24.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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