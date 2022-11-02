В «Интере» уверены, что подпишут новый контракт с Шкриньяром до чемпионата мира

Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта уверен, что его клубу удастся продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром до ЧМ-2022 в Катаре.

«Ценность Шкриньяра для команды очень велика, как на поле, так и вне его. Я настроен оптимистично и уверен, что мы успешно завершим переговоры до начала чемпионата мира, где-то около 13 ноября. Я вижу позитивные продвижения», — приводит Sky Sports слова Маротты.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Шкриньяра в 65 миллионов евро. Нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.