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Сегодня, 11:05

В Италии хвалят экс-тренера «Спартака» и несостоявшегося новичка «Зенита»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Паоло Ваноли.
Фото Reuters
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«Торино», который возглавляет Паоло Ваноли, обыграл во 2-м туре серии А победителя Лиги Европы «Аталанту» (2:1).

Туринцы пропустили первыми, счет сравнял серб Иван Илич, который этим летом мог перейти в «Зенит».

Итальянские спортивные СМИ высоко оценивают дебют Ваноли в серии А. В 1-м туре он сделал ничью с «Миланом» на «Сан-Сиро» (2:2).

Вот оценки Паоло от ведущих изданий.

La Gazzetta dello Sport — 7,5: «Ваноли сумел за короткий срок привить игрокам «Торино» великолепную черту: показывать конструктивный и красивый футбол. У туринцев получается очень неплохо: против «Аталанты» они смотрелись даже ярче, чем в против «Милана».

Tuttosport — 8,0. Corriere dello Sport — 7,0.

Та же La Gazzetta dello Sport поставила высокую оценку сербу Иличу — 8,0: «С первых минут было понятно, что он хорошо настроился на этот матч. А уже по ходу встречи выяснилось, что серб просто неудержим. Забил элегантный гол, сравняв счет, а затем поучаствовал в решающей атаке. Это была лучшая игра в исполнении Илича за многие месяцы этого года».

Tuttosport — 8,0. Corriere dello Sport — 7,0.

В следующем туре Ваноли 30 августа сыграет в гостях против своего бывшего клуба — «Венеции».

Иван Илич
ФК Аталанта
ФК Торино
Паоло Ваноли
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