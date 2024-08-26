В Италии хвалят экс-тренера «Спартака» и несостоявшегося новичка «Зенита»

Сегодня, 11:05
«Торино», который возглавляет Паоло Ваноли, обыграл во 2-м туре серии А победителя Лиги Европы «Аталанту» (2:1).
Туринцы пропустили первыми, счет сравнял серб Иван Илич, который этим летом мог перейти в «Зенит».
Итальянские спортивные СМИ высоко оценивают дебют Ваноли в серии А. В 1-м туре он сделал ничью с «Миланом» на «Сан-Сиро» (2:2).
Вот оценки Паоло от ведущих изданий.
La Gazzetta dello Sport — 7,5: «Ваноли сумел за короткий срок привить игрокам «Торино» великолепную черту: показывать конструктивный и красивый футбол. У туринцев получается очень неплохо: против «Аталанты» они смотрелись даже ярче, чем в против «Милана».
Tuttosport — 8,0. Corriere dello Sport — 7,0.
Та же La Gazzetta dello Sport поставила высокую оценку сербу Иличу — 8,0: «С первых минут было понятно, что он хорошо настроился на этот матч. А уже по ходу встречи выяснилось, что серб просто неудержим. Забил элегантный гол, сравняв счет, а затем поучаствовал в решающей атаке. Это была лучшая игра в исполнении Илича за многие месяцы этого года».
Tuttosport — 8,0. Corriere dello Sport — 7,0.
В следующем туре Ваноли 30 августа сыграет в гостях против своего бывшего клуба — «Венеции».