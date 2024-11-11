«Квара принял менталитет Конте». В Италии хвалят Кварацхелию за матч с «Интером»

В Италии хвалят Кварацхелию за матч с «Интером»

В воскресенье, 10 ноября, «Наполи» сделал гостевую ничью с «Интером» (1:1) в 12-м туре серии А и сохранил за собой первое место в таблице — 26 очков против 25 у черно-синих.

Полузащитник южан Хвича Кварацхелия провел полный матч, а гол неаполитанцы забили после углового в исполнении грузина.

Издание La Gazzetta dello Sport поставило хавбеку оценку 6,5, Corriere dello Sport и Tuttosport — по 6,0. Вот как СМИ прокомментировали выступление Хвичи на миланском стадионе «Сан-Сиро».

La Gazzetta dello Sport: «Квара принял менталитет Антонио Конте: пробежал 50 м по диагонали, чтобы накрыть на другом фланге Ди Марко. В атаке «Наполи» был самым активным».

Corriere dello Sport: «В двух эпизодах у грузина была возможность всерьез навредить «Интеру», но чуть-чуть не хватило удачи. В любом случае Квара постоянно заставлял соперника помнить о себе».

Tuttosport: «На 15-й минуте у него появился неплохой шанс, но пробил слишком слабо. Партнеры постоянно искали Квару передачами. У него не все получалось, но он оставался в игре до последних минут».

Следующий матч в серии А «Наполи» проведет 24 ноября дома против «Ромы».