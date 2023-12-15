В Италии хвалят Миранчука за самоотверженность и креативность

В четверг в 6-м туре группового турнира Лиги Европы «Аталанта» разгромила в гостях польский «Ракув» (4:0). Алексей Миранчук провел на поле 89 минут, сделав голевую передачу на Муриэля. Все три крупнейших итальянских спортивных издания — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили россиянину высокую оценку 7,0.

La Gazzetta dello Sport: «Красиво отобрал мяч у Новака и сделал голевую передачу на Муриэля, открывшего счет. Кроме этого эпизода совершил еще целый ряд острых действий».

Tuttosport: «Самоотверженность и креативность на благо команды. На протяжении всего матча радовал нестандартными ходами, которые создавали опасность у чужих ворот».