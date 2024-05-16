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Сегодня, 13:20

«Команда не дождалась». В Италии критикуют Миранчука после поражения от «Ювентуса» в финале Кубка

В Италии критикуют Миранчука после поражения от «Ювентуса» в финале Кубка
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Reuters
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В финале Кубка Италии «Ювентус» победил «Аталанту» со счетом 1:0. Алексей Миранчук вышел на замену на 59-й минуте и провел на поле 31+7 минут.

La Gazzetta dello Sport — 5.0 : «Выпустив его вместо Пашалича, Гасперини надеялся на необходимую в таком матче вспышку. Миранчук пытался временами брать на себя инициативу, но частенько грешил неточностями в самый нужный момент. Так случилось и в эпизоде с его ударом выше ворот из пределов штрафной».

Corriere dello Sport — 5.5: «Пригодился бы один из его фирменных нестандартных ходов. Но команда этого не дождалась».

Tuttosport — 5.0: «У него был шанс сравнять счет, но он в одно касание запустил мяч из пределов штрафной сильно выше ворот».

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo; празднуют победу в&nbsp;Кубке Италии. Удар Миранчука не стал спасительным. «Аталанта» проиграла «Ювентусу» финал Кубка Италии

В следующую среду «Аталанта» сыграет в финале Лиги Европы против «Байера», а уже послезавтра проведет в рамках серии А выездной поединок против «Лечче».

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Ювентус
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