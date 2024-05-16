«Команда не дождалась». В Италии критикуют Миранчука после поражения от «Ювентуса» в финале Кубка

В Италии критикуют Миранчука после поражения от «Ювентуса» в финале Кубка

В финале Кубка Италии «Ювентус» победил «Аталанту» со счетом 1:0. Алексей Миранчук вышел на замену на 59-й минуте и провел на поле 31+7 минут.

La Gazzetta dello Sport — 5.0 : «Выпустив его вместо Пашалича, Гасперини надеялся на необходимую в таком матче вспышку. Миранчук пытался временами брать на себя инициативу, но частенько грешил неточностями в самый нужный момент. Так случилось и в эпизоде с его ударом выше ворот из пределов штрафной».

Corriere dello Sport — 5.5: «Пригодился бы один из его фирменных нестандартных ходов. Но команда этого не дождалась».

Tuttosport — 5.0: «У него был шанс сравнять счет, но он в одно касание запустил мяч из пределов штрафной сильно выше ворот».

В следующую среду «Аталанта» сыграет в финале Лиги Европы против «Байера», а уже послезавтра проведет в рамках серии А выездной поединок против «Лечче».