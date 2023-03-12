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Италия

Сегодня, 14:30

В Италии Кварацхелию назвали «естеством футбола»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Перед матчем 26-го тура, в котором «Наполи» принимал «Аталанту» (2:0), полузащитнику Хвиче Кварацхелии был вручен приз как лучшему игроку серии А в феврале. Хавбек достойно отметил это событие: его гол в ворота клуба из Бергамо признали в Италии шедевром, а самого футболиста сравнили с Диего Марадоной.

La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport оценили выступление Кварацхелии в этой встрече высоким баллом 8,0. Первое издание емко выразило восхищение таким комментарием: «Трудно придумывать новые прилагательные по отношению к этому грузинскому парню, который сам по себе является естеством футбола. Он вновь показал трюки высочайшего уровня и забил такой красивый гол, который мы можем с упоением смотреть и пересматривать без конца».

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти также получил от La Gazzetta dello Sport 8,0. Corriere dello Sport и Tuttosport поставили ему на полбалла ниже — 7,5.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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