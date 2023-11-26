В Италии Кварацхелию назвали лучшим в составе «Наполи» в матче с «Аталантой»

В 13-м туре серии А «Наполи» выиграл в гостях у «Аталанты» со счетом 2:1. Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч за неаполитанцев, забив гол. Алексей Миранчук был в заявке на матч, но не принял участия в игре.

La Gazzetta dello Sport назвала Кварацхелию лучшим игроком встречи в составе «Наполи». Он получил оценку 7,0 с таким комментарием: «Это, наверное, еще не тот Квара, что был в прошлом сезоне, но он приближается к тем стандартам очень быстро. Когда в нем зажигается искра, он всегда наводит страх на соперника. Хатебуру пришлось действовать очень грубо против Квары, и он не был за это наказан. Свой гол Квара забил в стиле настоящего форварда».

Издание Corriere dello Sport также посчитало Кварацхелию лучшим у неапопитанцев с оценкой 7,0: «Скальвини не смог сдержать Квару в воздухе, тот забил головой. Он вновь расцвел: получил привычную ему свободу перемещения, Квара словно сбросил с плеч ненужный груз. В его эмоциональных объятиях с Маццарри проявилось отношение Квары к тому, что поменялось в команде».

Лишь газета Tuttosport решила, что Осимхен сыграл сильнее Хвичи — 7,0 против 6,5. Комментарий издания к выступлению Кварацхелии таков: «Изменил ход игры ударом головой, то есть элементом, который не является его специализацией».