В Италии назвали провальным трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Журналист итальянского издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался о российских футболистах в истории серии А.

«Ни один российский игрок особо не оставил своего следа в Италии. Совсем недолго лучшими были Колыванов и Шалимов. Другие были средние, и пример Миранчука это доказывает. Запомнились ли худшие футболисты? Это Нигматуллин и Кокорин. У Александра есть «Золотая урна», приз который дается худшему трансферу сезона в серии А. Это один из самых провальных переходов в истории «Фиорентины», — приводит слова итальянского журналиста Sport24.

Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» зимой 2021 года за 5 миллионов евро.

Александр на данный момент выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В этом сезоне 32-летний футболист провел 9 матчей за клуб из Лимасола, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

В последний раз Кокорин выходил на поле 12 ноября в матче против «Кармиотиссы» (4:1). До этого нападающий перенес вирусное заболевание.