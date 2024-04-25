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Сегодня, 13:29

«Отвлекал сразу двоих». В Италии оценили игру Миранчука в полуфинале Кубка

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В среду, 24 апреля, «Аталанта» разгромила дома «Фиорентину» (4:1) в ответном полуфинальном матче Кубка Италии и вышла в финал. Первая встреча завершилась минимальной победой «фиалок» (1:0).

Российский хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 74-й минуте при счете 2:1. Вот как его выступление оценили итальянские спортивные СМИ.

La Gazzetta dello Sport — 6,5: «Расположился на позиции правого полузащитника, но, разумеется, получил задание смещаться в центр. Это и делал, нередко отвлекая на себя сразу двоих оппонентов».

Corriere dello Sport — 6,0: «Перемещался по всему атакующему фронту «Аталанты», перенасыщенному к тому моменту игроками линии нападения».

Tuttosport — 5,5: «Создал мало остроты».

Финал Кубка Италии, в котором соперником «Аталанты» будет «Ювентус», состоится 15 мая в Риме.

Алексей Миранчук. Миранчук получил от Гасперини около 20 минут. За это время «Аталанта» разорвала «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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