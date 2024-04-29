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Италия

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«Наводил ужас на оборону соперника». В Италии оценили игру Кварацхелии против «Ромы»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В воскресенье, 28 апреля, «Наполи» дома сыграл вничью (2:2) с «Ромой» 34-м туре серии А. Полузащитник хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле 87 минут. Вот как его выступление оценили ведущие спортивные СМИ Италии.

La Gazzetta dello Sport — 7,0: «Начал плохо, все его маневры блокировались: неужели опять неудача? Нет. Квара разбушевался и стал наводить ужас на оборону соперника. Нанес классный удар, заработал пенальти, все время находился в игре».

Corriere dello Sport — 7,0: «Был максимально заряжен и не сдавался до конца. Заработал 11-метровый. Постоянно шел в единоборства и пытался озадачить голкипера Свилара «.

Tuttosport — 6,5: «Много дриблинга и остроты, заработал пенальти. Не хватило только гола».

В следующем туре «Наполи» (9-е место, 50 очков) 6 мая встретится в гостях с «Удинезе».

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