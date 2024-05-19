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Сегодня, 14:25

«Допустил много неточностей». Миранчук не убедил в матче с «Лечче»

В Италии оценили игру Миранчука в матче «Лечче» — «Аталанта»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук в матче против «Лечче»
Алексей Миранчук.
Фото Reuters
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В 37-м туре серии А «Аталанта» победила в гостях «Лечче» 2:0 и завоевала путевку в Лигу чемпионов-2024/25.

Алексей Миранчук провел полный матч. Исполненный им угловой с правого фланга превратился в голевую передачу на Скамакку.

Tuttosport — 6.5: «Был активен, умело раздавал передачи. Его сильные качества всем очевидны».

Gazzetta dello Sport — 5.5: «Допустил слишком много неточностей. Самый лучший эпизод в его исполнении — угловой удар, после которого счет стал 2:0».

Corriere dello Sport — 6.0.

Алексей Миранчук в&nbsp;матче &laquo;Лечче&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo; (0:2) 18&nbsp;мая. Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» оформить пропуск в Лигу чемпионов

В ближайшую среду, 22 мая «Аталанта» сыграет в Дублине в финале Лиги Европы против «Байера».

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Лечче
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