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Сегодня, 10:38

В Италии ограбили дом Баджо, Роберто ударили пистолетом по голове

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роберто Баджо.
Фото Global Look Press
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В провинции Виченца ограбили дом бывшего нападающего сборной Италии Роберто Баджо, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, инцидент произошел вечером 20 июня во время матча между сборными Италии и Испании (0:1) на Евро-2024.

Банда неизвестных с оружием ворвалась в дом Баджо. Бывший футболист попытался оказать сопротивление, но его ударили пистолетом по голове, что привело к кровотечению.

После этого Баджо вместе с семьей заперли в одной из комнат дома. Грабителям удалось украсть часы, драгоценности и наличные.

Баджо завершил карьеру в 2004 году. На его счету 27 голов в 56 матчах за сборную Италии. В 1993 году нападающий стал обладателем «Золотого мяча».

Роберто Баджо
Футбол
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