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Италия

Сегодня, 12:04

В Италии остались недовольны Кварацхелией в матче с «Монцей»: «Слишком много анархии»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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В воскресенье, 7 апреля, «Наполи» победил на выезде «Монцу» (4:2) в матче 31-го тура серии А.

Вернувшийся в строй после небольшой травмы хавбек гостей Хвича Кварацхелия провел на поле 68 минут, сделав голевую передачу на Зелиньски. При этом грузин не впечатлил итальянские спортивные СМИ.

La Gazzetta dello Sport — 5,5: «В его действиях было слишком много анархии. Не использовал явный голевой момент, попав в широкую ладонь голкипера Де Грегорио».

Corriere dello Sport — 6,0: «Биринделли и Иццо на какое-то время лишили его маневра. Затем Кваре удалось совершить несколько острых проходов и вывести на результативный удар Зелиньски. Когда грузинского полузащитника меняли, тот был недоволен, но это нормальная реакция».

Tuttosport — 5,5: «Выдал не слишком яркий матч. Слишком зациклился на индивидуальных действиях».

«Наполи» набрал 48 очков и идет на 7-м месте в серии А. В следующем туре клуб примет «Фрозиноне» — аутсайдера из зоны вылета (18-е место).

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Монца
ФК Наполи
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