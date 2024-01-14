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Италия

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«Был лучом света в темноте». В Италии поддерживают Кварацхелию, несмотря на кризис

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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В субботу, 13 января, «Наполи» победил дома «Салернитану"(2:1) в 20-м туре серии А.

Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч, получив желтую карточку. Из-за этого предупреждения хавбек пропустит следующую встречу чемпионата — 28 января с «Лацио» в Риме.

La Gazzetta dello Sport невысоко оценила игру грузинского легионера, поставив скромный балл 5,5: «У него проходило только 50 процентов дриблинга — старался, но качества было мало. Всего один раз ярко проявил себя за счет индивидуальных действий. В целом допустил немало ошибок. Создал один голевой момент — его ликвидировал вратарь Очоа. Впрочем, в этом эпизоде и Квара мог бы действовать эффективнее».

Corriere dello Sport оказалось снисходительнее — 6,5: «Не сумел повлиять на результат, но не сдавался до конца. Очоа не дал забить, но Квара всякий раз пытался что-то придумать. Был лучом света в темноте. Пропустит матч с «Лацио» из-за дисквалификации».

Издание Tuttosport выставило те же 6,5: «Провел первый тайм не в свою силу, завелся после перерыва, когда показал свои лучшие качества и характер. Очоа «украл» у него гол. Хвича получил не совсем обязательное предупреждение из-за того, что очень сильно переживает за нынешние результаты «Наполи».

Перед поездкой к «Лацио» неаполитанцев 18 января ждет полуфинал Суперкубка Италии против «Фиорентины». Игра состоится в Саудовской Аравии.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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