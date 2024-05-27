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В Италии похвалили Миранчука за матч с «Торино» и сезон в целом

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В воскресенье, 26 мая, «Аталанта» дома разгромила «Торино» (3:0) в 38-м туре серии А. Полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 73-й минуте вместо бельгийца Де Кетеларе.

Вот как оценили игру россиянина ведущие спортивные СМИ Италии:
La Gazzetta dello Sport — 6,5: «Свободно перемещался по полю, не допускал ошибок».
Tuttosport — 6,0: «Тренер «Торино» Юрич хотел заполучить этого игрока, но в итоге русский в уходящем сезоне принес пользу Гасперини».
Corriere dello Sport — 6,5.
2 июня «Аталанта» проведет заключительную официальную встречу. В случае победы над «Фиорентиной» в перенесенном c 17 марта матче бергамаски обойдут «Ювентус» и займут третье место в чемпионате Италии.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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