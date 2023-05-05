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Италия

Сегодня, 22:01

Шеф-повара из Милана придумали новый вид ризотто в честь Спаллетти и «Наполи»

Руслан Минаев
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
Ризотто в честь Лучано Спаллетти.
Фото Nicolo Schira, Twitter
Angelo Roccavilla.
Фото Nicolo Schira, Twitter
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Два шеф-повара из Милана Анджело Роккавилла и Сальваторе Доннарумма приготовили новый вид ризотто в честь Лучано Спаллетти, который привел «Наполи» к чемпионству в этом сезоне серии А.

Блюдо получило название «Mare Fuori», что значит — «Выход в море». Помимо синего цвета, его отличительной чертой являются морепродукты.

Ризотто в честь Лучано Спаллетти.
Nicolo Schira, Фото Twitter

По словам Анджело Роккавилла, причиной приготовления нового вида ризотто стало не только чемпионство «Наполи», но и дружба шеф-повара со Спаллетти.

«Великий человек, а также выдающийся тренер», — сказал Роккавилла в интервью инсайдеру Николо Скира.

Angelo Roccavilla.
Nicolo Schira, Фото Twitter

«Наполи» выиграл третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.

ФК Наполи
Лучано Спаллетти
серия А
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