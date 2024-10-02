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Сегодня, 00:18

В Италии приговорили к 16 годам тюрьмы женщину за убийство футболиста 35 лет назад

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фанаты клуба «СПАЛ» с баннером в память о Дени Бергамини.
Фото Global Look Press
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Итальянку Изабеллу Интерно приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство футболиста Дени Бергамини, которое было совершено почти 35 лет назад, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Судебный процесс проходил в итальянском городе Козенца. Бергамини в 1980-х выступал за местный одноименный клуб. В 1989 году его тело было обнаружено на шоссе возле коммуны Розето-Капо-Спулико. На тот момент спортсмену было 27 лет.

Изначально предполагалось, что футболист попал под грузовик, однако в 2017 году его тело эксгумировали для проведения дополнительной экспертизы, в результате чего выяснилось, что Бергамини был задушен, после чего брошен под грузовик.

Сообщается, что Интерно забеременела от футболиста и сделала аборт, поскольку Бергамини бросил ее и отказался на ней жениться. Это считается основным мотивом убийства.

Футбол

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