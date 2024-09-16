«Снял все вопросы». В Италии в восторге от игры Хвичи с «Кальяри»

В Италии отреагировали на игру Хвичи с «Кальяри»

В воскресенье, 15 сентября, «Наполи» разгромил на выезде «Кальяри» (4:0) в матче 4-го тура серии А.

Хавбек гостей Хвича Кварацхелия провел на поле 74 минуты, забил и отдал одну голевую передачу. Выступление грузина получило высокие оценки в итальянских спортивных СМИ.

Corriere dello Sport — 7,5: «До забитого мяча выполнил огромный объем работы на левом фланге в роли неугомонного «челнока», не уступающего в единоборствах. Затем разогнался, словно поезд, чтобы поразить ворота самому. После этого выдал «подарочную» голевую передачу на Лукаку».

La Gazzetta dello Sport — 7,0: «Проявил себя как большой универсал: помимо игры на фланге выполнял роли «десятки» и центрфорварда. Отдал элегантный результативный пас на Лукаку, а сам забил как настоящий нападающий».

Tuttosport — 7.0: «Постоянно был активен. Забил важный гол, который снял все вопросы в этом матче».

«Наполи», который тренирует Антонио Конте, вышел на первое место с 9 очками. В следующем туре лидер 21 сентября сыграет в Турине с «Ювентусом».