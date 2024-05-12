«Худший среди худших». В Италии уничтожили Кварацхелию за поражение от «Болоньи»

В Италии раскритиковали Кварацхелию за поражение от «Болоньи»

В субботу, 11 мая, «Наполи» уступил дома «Болонье» (0:2) в 36-м туре серии А. Хавбек хозяев Хвича Кварацхелия провел на поле 82 минуты, получил желтую карточку за споры с арбитром и получил очень низкие оценки от ведущих итальянских спортивных СМИ.

La Gazzetta dello Sport назвала грузина худшим игроком матча, поставив ему унизительный балл 4,0 с таким комментарием: «Худший среди худших, которых много. Получил предупреждение скорее за проявление чувства безысходности, чем за споры: у Квары ничего не получалось. Потерял очень много мячей, а в тех редких случаях, когда у него проходил дриблинг, обводка не доходила до логического продолжения».

Corriere dello Sport — 4,5: «Начал вроде бы неплохо: пару разу ушел от Поша и забросил две передачи в центральную зону. Но потом стал угасать, потому что оппонент приноровился к манере игры Хвичи».

Tuttosport — 5,0: «Проиграл дуэль Пошу и дал волю эмоциям. Практически не мог вырваться из-под опеки».

В следующем, предпоследнем, туре серии А «Наполи» 17 мая встретится в гостях с «Фиорентиной».