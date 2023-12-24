В Италии раскритиковали Кварацхелию за театральность

В субботу в матче 17-го тура серии А «Рома» победила дома «Наполи» (2:0). Хвича Кварацхелия провел на поле 88 минут и получил низкие оценки от ведущих итальянских спортивных СМИ.

La Gazzetta dello Sport назвала худшим игроком матча удаленного Маттео Политано, получившего унизительный бал 4,0. У Джованни Ди Лоренцо и Кварацхелии — чуть выше, 4,5. Комментарий издания по Хвиче: «На нем заработали желтые карточки два соперника, но гораздо больше запомнился театральными жалобами, нежели острыми действиями. К тому же именно грузин потерял мяч, спровоцировав атаку римлян, которая привела к первому голу».

Corriere dello Sport — 5,0: «В первом тайме был практически незаметен. Его закрыл Манчини, которого к тому же постоянно страховали партнеры. Да, именно Хвича заставил двух соперников получить предупреждения, но больше ничем не отметился».

Лишь туринское Tuttosport поставило Кваре 6,0: «На нем часто фолили, и этим легионер давал возможность своей команде перевести дух. При этом его действия были постоянно скованы плотной опекой».

После 17 туров «Наполи» находится на 7-м месте с 27 очками. В следующем туре действующий чемпион примет 29 декабря «Монцу».