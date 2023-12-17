В Италии считают, что «Аталанта» не планирует расставаться с Миранчуком зимой

Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Насколько мне известно, «Аталанта» не планирует расставаться с Миранчуком этой зимой. Но варианты трансфера возможны и все может произойти. «Торино» летом хотел вернуть Миранчука, но клубы не пришли к соглашению по цене. И я не думаю, что что-то изменится в январе. Мне неизвестно о других предложениях или интересе со стороны других итальянских клубов к Алексею», — цитирует Элефанта Metaratings.ru.

В этом сезоне 28-летний Миранчук провел 10 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Его контракт с итальянской командой рассчитан до июня 2025 года.