В Италии считают, что болельщики «Аталанты» будут вспоминать Миранчука с улыбкой

Итальянский Журналист La Gazzetta dello Sport Андрея Элефанте в комментарии для «СЭ» отреагировала на уход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Серия А — очень сложный чемпионат. Миранчук, пришедший из совсем другой лиги, неплохо справился со всеми задачами. Возможно, он надеялся добиться большего. Болельщики «Аталанты» и особенно клуб будут вспоминать его с улыбкой, потому что он хороший парень, всегда прикладывал много усилий и вел себя хорошо. И самое главное, он играл в свой лучший футбол в последнем сезоне, самом красивом и важном за всю историю «Аталанты», — сказала Элефанте «СЭ».

Всего у 28-летнего футболиста 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.