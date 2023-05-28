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Италия

Сегодня, 11:51

В Италии считают, что Миранчук «прячется» на поле

Георгий Кудинов
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В 37-м туре серии А «Торино» победил в гостях «Специю» со счетом 4:0. Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук провел на поле 88 минут.

La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили ему оценку 6.0, Corriere dello Sport— 6.5.

La Gazzetta dello Sport: «Перелом мизинца на ноге ничего не изменил в его игре. Он по-прежнему где-то прячется, а когда появляется на виду, то наносит коварные удары: в этот раз попал в перекладину».

Tuttosport: «Да, его хлесткий удар в перекладину с такого расстояния произвел сильное впечатление. Но в целом он провел слишком много времени на поле вхолостую, а во втором тайме загубил ценную контратаку в тот момент, когда счет был еще скользким».

Свой заключительный матч в этом сезоне «Торино» проведет 4 июня дома против «Интера».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
серия А
2
0
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