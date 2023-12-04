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Италия

Сегодня, 16:39

В Италии считают, что в матче с «Интером» Кварацхелия «запутался в своем дриблинге»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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В воскресенье, 3 декабря, «Интер» разгромил в гостях «Наполи» (3:0) в центральном матче 14-го тура серии А.

Грузинский легионер хозяев Хвича Кварацхелия провел полный на поле все 90 минут. По итогам встречи все три крупнейших спортивных издания Италии поставили хавбеку одинаковую оценку — 6,0.

La Gazzetta dello Sport: «Периодически запутывался в своем дриблинге. Однако не сдавался, и именно диагональный удар Квары, на который феноменально среагировал Зоммер, стал единственным голевым моментом «Наполи» в попытках сравнять счет».

Corriere dello Sport: «Дармиан опекал его так, словно заливал огонь водой. И чаще всего защитнику это удавалось. Однако Квара не опускал рук и все время старался уйти от оппонента. Зоммер отразил его опасный удар, но в целом это был явно не вечер Хвичи».

Tuttosport: «Как обычно, партнеры нередко пытались задействовать его в атаках. Квара не всегда находил правильные решения, однако и партнеры не всегда отличались точностью в передачах».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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