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Италия

Сегодня, 13:30

В Италии считают, что в матче с «Ромой» Миранчук «играл в прятки»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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В субботу, 8 апреля, российский полузащитник Алексей Миранчук провел в составе «Торино» полный домашний матч 29-го тура серии А с «Ромой» (0:1).

Римское издание Corriere dello Sport поставило нашему легионеру оценку 6,0. А вот туринский Tuttosport и ведущее спортивное СМИ Италии La Gazzetta dello Sport на полбалла ниже — 5,5.

Вот какие комментарии даны к выступлению хавбека.

Corriere dello Sport: «Опасно пробил головой и взбодрил болельщиков «Торино». Это был единственный яркий эпизод в матче в исполнении туринцев».

La Gazzetta dello Sport: «Эффектный удар головой в начале второго тайма спасает от полного провала. Его было видно очень редко: всего 38 касаний мяча за 97 минут игрового времени».

Tuttosport: «Напомнил о себе только в том эпизоде, когда пробил головой, а вратарь показал чудеса реакции. Кроме этого момента, ничем больше себя не проявил. Возможно, находится не в лучшей форме из-за недавней травмы. От полузащитника ждали остроты и создания голевых ситуаций, вместо этого он в основном играл в прятки и не брал инициативу на себя».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Рома
ФК Торино
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