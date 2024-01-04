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Италия

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В Италии в восторге от Миранчука

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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В среду, 3 января, «Аталанта» победила дома «Сассуоло» (3:1) и вышла в четвертьфинал Кубка Италии.

Хавбек хозяев Алексей Миранчук провел на поле 87 минут: забил, сделал голевую передачу, начал еще одну результативную комбинацию, а также нанес эффектный удар в перекладину.

Алексей Миранчук (№59) отличился сам и&nbsp;поучаствовал в&nbsp;двух голевых атаках &laquo;Аталанты&raquo; в&nbsp;матче Кубка Италии против &laquo;Сассуоло&raquo; (3:1). Гол, пас, овация и несостоявшийся шедевр. Крутая игра Миранчука вывела «Аталанту» в четвертьфинал Кубка Италии

Все три ведущие спортивные СМИ страны: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили россиянину высокую оценку — 7,5. Лишь автор дубля и голевой передачи Де Кетелар получил от двух изданий больше — 8,0.

Вот какими комментариями сопровождается оценка Миранчука.

La Gazzetta dello Sport: «Начал первую голевую комбинацию. Нанес удар пяткой в перекладину, словно оказался внутри мультфильма. Отдал бархатный результативный пас и забил сам. Всякий раз использовал только левую ногу, но ему этого хватало».

Tuttosport: «Все время находился в центре событий. Сделал результативную передачу на Де Кетелара, эффектно пробил в перекладину, забил элегантный гол и в целом показал высокое качество игры».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
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