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Сегодня, 13:42

В Италии заявили, что «Аталанта» не рассчитывает на Миранчука в следующем сезоне

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Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант поделился мнением о будущем 28-летнего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я думаю, что продажа Миранчука в это трансферное окно возможна. Но это зависит от предложений, которые будут у клуба. «Аталанта» не рассчитывает на Миранчука в новом сезоне, потому что они подписывают Николо Дзаньоло. Он итальянец, моложе Алексея. «Аталанта» планирует, что он у них заиграет на топ-уровне. Также клуб может подписать другого центрального нападающего, который станет заменой Скамакки», — цитирует Элефанта Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Миранчук провел за итальянский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с «Аталантой» полузащитник стал обладателем Лиги Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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