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Италия

Сегодня, 14:10

«Когда бывшая команда не жалеет о твоем уходе». В Италии жестко раскритиковали Миранчука за игру с «Торино»

В Италии раскритиковали Миранчука за игру с «Торино»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото AFP
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В понедельник «Аталанта» провела самый неудачный матч в сезоне — в 14-м туре серии А ее на своем поле разгромил «Торино» (3:0). Хавбек гостей Алексей Миранчук начал встречу в стартовом составе и был заменен на 90+1-й минуте.

Издание Corriere dello Sport признало россиянина худшим игроком встречи наравне с защитником Скальвини. Оба получили низкий балл — 4,5.

Ведущее издание Италии La Gazzetta dello Sport оценило Миранчука на 5,0 с таким комментарием: «Тот случай, когда бывшая команда не жалеет о твоем уходе. Родиригес, прямой оппонент Алексея, провел отличный матч, а на совести русского первый пропущенный гол. Сначала потерял мяч, а потом упустил из вида Влашича. Опасный удар по воротам Милинковича нанес слишком поздно».

Туринский Tuttosport поставил нашему легионеру 5,5: «Как и во время выступлений за гранатовых, пытался создавать креатив на позиции «под нападающими», но у него ничего не получалось».

Грузинский защитник «Торино» Саба Сазонов был в заявке, но на поле не появился.

Алексей Миранчук и&nbsp;Саба Сазонов. «Миранчуку нужно уходить из «Аталанты», а Сазонову — набраться терпения». Мнение из Италии

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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