В «Лацио» недовольны переносом матча серии А из-за смерти папы римского

Руководство «Лацио» разозлено из-за решения серии А о переносе матчей из-за смерти папы римского Франциска, сообщает Corrire dello Sport.

21 апреля «Лацио» должен был на выезде сыграть с «Дженоа» в 33-м туре серии А. В этот день стало известно о смерти Франциска, который скончался в возрасте 88 лет. В связи с этим все матчи, запланированные на понедельник, были перенесены.

Из-за отмены матча римляне в краткие сроки покинули Геную на чартерном рейсе и вернулись в Рим, после чего стало известно, что игра с «Дженоа» состоится 23 апреля. Руководство «Лацио» осталось недовольно несвоевременным сообщением о новой дате матча, поскольку команде теперь необходимо вернуться в Геную спустя сутки после вылета из нее.