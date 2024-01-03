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Италия

Сегодня, 12:20

В «Лекко» сообщили о желании подписать Черышева

Алина Савинова
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Спортивный директор итальянского «Лекко» Доменико Фраччолла заявил, что клуб попытается подписать российского вингера «Венеции» Дениса Черышева этой зимой.

«Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Черышева. Но на данный момент такой возможности нет. Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока. Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно», — цитирует Фраччоллу Sport24.

Черышев выступает за «Венецию» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в серии Б, не отметившись результативными действиями. Контракт 33-летнего россиянина с «Венецией» рассчитан до лета 2024-го.

Черышев является воспитанником «Реала». Он также играл в «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии».

Источник: https://sport24.ru/football/news-609459-v-italyanskom-klube-soobshchili-o-zhelanii-podpisat-chernysheva
Денис Черышев
ФК Венеция
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