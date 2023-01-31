В «Милане» опровергли слухи о срыве переговоров по новому контракту с Леау

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«Милан» выступил с официальным заявлением относительно слухов о том, что переговоры между клубом и нападающим Рафаэлом Леау о новом контракте сорвались.
«Данные истории являются вымыслом. И это портит репутацию как клуба, так и самого игрока. «Милан» продолжает переговоры с Леау», — говорится в заявлении.
Срок действующего контракта вингера с «россонери» рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что португальцу дают новый контракт сроком до 2027 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.
В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Милан» во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования