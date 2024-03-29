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Италия

29 марта, 16:13

В «Милане» рассказали о будущем Леау

Алина Савинова
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Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани ответил на вопрос о будущем форварда команды Рафаэла Леау.

«У Рафы в контракте прописана опция выкупа за 175 миллионов евро. Но он хочет остаться в «Милане», ему здесь очень комфортно. Он мог бы попросить нас об уходе, но он этого не хочет», — цитирует Фурлани La Gazzetta dello Sport.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 25 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

На данный момент «Милан» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка в 29 играх.

Источник: https://www.gazzetta.it/
Рафаэл Леау
ФК Милан
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