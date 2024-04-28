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Италия

Сегодня, 09:32

В «Милане» заявили, что Леау не покинет команду летом 2024 года

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Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани прокомментировал дальнейшее будущее в клубе нападающего Рафаэла Леау.

Контракт 24-летнего португальца с «россонери» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

«Рафа Леау останется в команде. Он подписал долгосрочный контракт и хочет остаться здесь», приводит слова Фурлани журналист Фабрицио Романо.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 43 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.

На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 70 очков в 34 встречах.

Рафаэл Леау
Футбол
ФК Милан
Серия А
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