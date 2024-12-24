В «Монце» назвали основную задачу Боккетти на сезон

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задаче главного тренера команды Сальваторе Боккетти.

«Задачей Боккетти на сезон будет вывод команды из зоны вылета», — сказал Галлиани «СЭ».

«Монца» после 17-го тура занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков.

Контракт с 38-летним специалистом заключен до 30 июня 2027 года.

23 декабря «Монца» объявила об отставке Алессандро Несты с поста главного тренера команды. Он возглавлял бело-красных с июля 2024-го.